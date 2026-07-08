Baza: Турагент из Омска сбежала с деньгами клиентов, бросив мужа с двумя детьми

По информации канала, женщина по имени Ирина Белус несколько лет выстраивала хорошую репутацию: жители города не раз обращались к ней за путевками. Но весной в ее поведении произошли изменения. По словам бывшей начальницы россиянки, она попалась на воровстве: брала деньги у клиентов, но не ставила туры на бронь.