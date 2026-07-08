Baza: Турагент из Омска сбежала с деньгами клиентов, бросив мужа с двумя детьми

Туристический агент из Омска сбежала с деньгами своих клиентов и оставила супруга с двумя дочерьми. Об этом случае в среду, 8 июля, рассказали в Telegram-канале Baza.
По информации канала, женщина по имени Ирина Белус несколько лет выстраивала хорошую репутацию: жители города не раз обращались к ней за путевками. Но весной в ее поведении произошли изменения. По словам бывшей начальницы россиянки, она попалась на воровстве: брала деньги у клиентов, но не ставила туры на бронь.
После увольнения женщина открыла собственное агентство. Она набрала множество заявок и в июне исчезла вместе с деньгами. Клиенты утверждают, что Ирина перестала выходить на связь, удалила все чаты, а их путешествия не состоялись: брони попросту не было.
Муж Ирины предполагает, что она сбежала из-за безысходности. В последнее время их семья переживала непростые времена. Супруги жили раздельно и по очереди нянчились с дочками 8 и 10 лет, при этом пытаясь закрыть многомиллионные долги, из‑за которых уже пришлось продать дом, уточнили в публикации.
До этого сотрудники уголовного розыска МУ МВД РФ «Власиха» задержали 18-летнего жителя Краснодарского края, которого подозревают в совершении мошенничества в отношении пенсионерки.