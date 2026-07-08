Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Нижнекамске рассказали о состоянии пострадавших при атаке беспилотников ВСУ

Пострадавшие в результате атаки беспилотников ВСУ находятся в состоянии средней тяжести.

Источник: Комсомольская правда

Пострадавшие в результате атаки беспилотников ВСУ на предприятия в Нижнекамске находятся в состоянии средней степени тяжести. Об этом заявил мэр города Радмир Беляев в своем канале в МАХ.

По его словам, два человека находятся в состоянии средней степени тяжести, остальные получили легкие травмы.

«Всем оказывается необходимая медицинская помощь, больница полностью обеспечена всем необходимым. Уже завтра часть пациентов планируют выписать, остальные останутся под наблюдением врачей до полного выздоровления», — написал Беляев.

Ранее сайт KP.RU писал, что средства противовоздушной обороны в ночь на 8 июля уничтожили 415 дронов Вооруженных сил Украины над регионами России. Кроме того, ВС России нанесли ответные удары по объектам ВСУ в Киеве.

Узнать больше по теме
Что делать при атаке беспилотника: как определить угрозу и алгоритм действий
Что делать при атаке беспилотника — вопрос, который становится все более актуальным. В этом материале разбираем, что делать при атаке БПЛА, как распознать угрозу, какие действия предпринять на улице и в помещении, а также что известно о компенсации ущерба.
Читать дальше