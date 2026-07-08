В Нижнекамске рассказали о состоянии пострадавших при атаке беспилотников ВСУ

Пострадавшие в результате атаки беспилотников ВСУ на предприятия в Нижнекамске находятся в состоянии средней степени тяжести. Об этом заявил мэр города Радмир Беляев в своем канале в МАХ.
По его словам, два человека находятся в состоянии средней степени тяжести, остальные получили легкие травмы.
«Всем оказывается необходимая медицинская помощь, больница полностью обеспечена всем необходимым. Уже завтра часть пациентов планируют выписать, остальные останутся под наблюдением врачей до полного выздоровления», — написал Беляев.
Ранее сайт KP.RU писал, что средства противовоздушной обороны в ночь на 8 июля уничтожили 415 дронов Вооруженных сил Украины над регионами России. Кроме того, ВС России нанесли ответные удары по объектам ВСУ в Киеве.