За что убили пятилетнюю девочку в Ачинске: Мать раскрыла свой мотив

Мать, убившая свою 5-летнюю дочь в Ачинске, назвала мотив преступления. Об этом сообщил СК РФ.
«В ходе допроса фигурантка пояснила, что мотивом совершения преступления стали личные неприязненные отношения, в том числе к супругу», — говорится в сообщении.
По данным ведомства, женщина полностью признала вину в ходе допроса. Так, в день совершения убийства она вывела девочку из дома под предлогом похода в магазин, завела в безлюдное место и задушила.
В СК отметили, что затем она оставила тело дочери в кустах на железнодорожной насыпи и уехала автостопом в Красноярск, Томск и Новосибирск. Женщине будет назначена судебно-психиатрическая экспертиза.
Как писал сайт KP.RU, 5 июля на железнодорожной насыпи в Ачинске было найдено тело девочки, дочки 32-летней Екатерины. По оценкам специалистов, оно пролежало там долго, почти неделю, ориентировочно с 27−28 июня. Никаких следов борьбы на месте происшествия и теле ребенка не обнаружено.
По словам знакомых, у Екатерины имеется психическое заболевание, из-за которого она неоднократно уходила из дома.