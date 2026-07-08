За что убили пятилетнюю девочку в Ачинске: Мать раскрыла свой мотив

Как писал сайт KP.RU, 5 июля на железнодорожной насыпи в Ачинске было найдено тело девочки, дочки 32-летней Екатерины. По оценкам специалистов, оно пролежало там долго, почти неделю, ориентировочно с 27−28 июня. Никаких следов борьбы на месте происшествия и теле ребенка не обнаружено.