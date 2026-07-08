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За что убили пятилетнюю девочку в Ачинске: Мать раскрыла свой мотив

СКР рассказал о мотиве убийства пятилетней девочки в Ачинске.

Источник: Комсомольская правда

Мать, убившая свою 5-летнюю дочь в Ачинске, назвала мотив преступления. Об этом сообщил СК РФ.

«В ходе допроса фигурантка пояснила, что мотивом совершения преступления стали личные неприязненные отношения, в том числе к супругу», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, женщина полностью признала вину в ходе допроса. Так, в день совершения убийства она вывела девочку из дома под предлогом похода в магазин, завела в безлюдное место и задушила.

В СК отметили, что затем она оставила тело дочери в кустах на железнодорожной насыпи и уехала автостопом в Красноярск, Томск и Новосибирск. Женщине будет назначена судебно-психиатрическая экспертиза.

Как писал сайт KP.RU, 5 июля на железнодорожной насыпи в Ачинске было найдено тело девочки, дочки 32-летней Екатерины. По оценкам специалистов, оно пролежало там долго, почти неделю, ориентировочно с 27−28 июня. Никаких следов борьбы на месте происшествия и теле ребенка не обнаружено.

По словам знакомых, у Екатерины имеется психическое заболевание, из-за которого она неоднократно уходила из дома.