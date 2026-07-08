СК показал видео с матерью, признавшейся в убийстве в Ачинске пятилетней дочери

Следственное управление СК России по Красноярскому краю и Хакасии показало видео с признавшейся в убийстве в Ачинске своей пятилетней дочери матерью.
Установлено, что 27 июня женщина вместе с ребенком вышли из дома якобы для похода в магазин. Однако мать повела дочь в безлюдное место у железнодорожной насыпи. Там она и задушила ребенка.
Бросив тело дочери в растительности, женщина отправилась автостопом в Красноярск, Томск и Новосибирск, где и попала в поле зрения сотрудников правоохранительных органов.
Фигурантку доставили в Красноярский край.
В ходе допроса женщина призналась в содеянном. По ее словам, она совершила убийство из-за личных неприязненных отношений, в том числе к супругу.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело. В ближайшее время фигурантке предъявят обвинение.
На опубликованных кадрах видно, как женщина в сопровождении сотрудников правоохранительных органов поднимается на борт самолета, следующего в Красноярск. Затем женщину доставляют в Ачинск, где следователь разъясняет ей причины задержания. Женщина соглашается и подписывает протокол.