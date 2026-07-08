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В Одессе и Харькове прогремели взрывы, повреждён объект инфраструктуры

На юге Украины в Одессе повреждён объект инфраструктуры. Об этом сообщил руководитель местной областной военной администрации Олег Кипер.

Источник: Life.ru

Детали случившегося пока не раскрываются. Известно лишь, что в течение среды в черте города неоднократно объявлялась воздушная тревога, а местные жители слышали серию громких хлопков.

Тем временем на востоке страны, в Харькове, также произошел взрыв. Информацию об этом распространило издание «Общественное. Новости».

Напомним, в Киеве продолжаются взрывы на фоне воздушной тревоги, которая звучит практически непрерывно с ночи, и по меньшей мере семь раз включалась сирена. А в ночь на 8 июля ВС РФ нанесли массированный удар баллистическими ракетами и дронами. Украинские военные сообщили, что ни одна из пяти ракет не была сбита, однако им удалось перехватить 139 беспилотников.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

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