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Автомобиль протаранил компанию молодых людей в Краснодаре, один человек погиб

Сотрудники правоохранительных органов в Краснодаре возбудили уголовное дело об убийстве после того, как водитель автомобиля умышленно сбил группу молодых людей. Об этом в среду, 8 июля, сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета России по региону.

Сотрудники правоохранительных органов в Краснодаре возбудили уголовное дело об убийстве после того, как водитель автомобиля умышленно сбил группу молодых людей. Об этом в среду, 8 июля, сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета России по региону.

Инцидент произошел ночью на улице Генерала Трошева. По предварительным данным, автомобилист намеренно совершил наезд на компанию пешеходов, в результате чего один человек серьезно пострадал.

Затем мужчина сбил еще одного пешехода и «протащил» его по асфальту. После водитель переместил раненого на видное место и скрылся с места происшествия. От полученных травм мужчина скончался.

— Руководитель следственного управления СК России по Краснодарскому краю поручил в рамках расследования уголовного дела установить все обстоятельства произошедшего, — добавили в Telegram-канале ведомства.

8 июня машина марки Volvo также сбила пешехода, переходившего дорогу в неположенном месте, в районе дома 61 по Каширскому шоссе в Москве. Мужчина умер на месте от полученных травм.