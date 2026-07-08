Задержанная мать из Ачинска убила пятилетнюю дочь из-за неприязни к мужу

Женщина вместе с пятилетней дочерью пропала в Ачинске 27 июня. О розыске сообщил отец ребёнка. Позже девочку нашли погибшей на железнодорожной насыпи. В настоящий момент устанавливаются точные причины гибели ребёнка. Следственными органами уже инициировано уголовное производство по факту убийства. Мать погибшей девочки ранее состояла на учёте у врачей-психиатров. Тело ребёнка было обнаружено в Новосибирске спустя более недели после её исчезновения. Впоследствии женщина дала признательные показания в содеянном.