Суд арестовал активы семьи бывшего главы кассационного суда Ефанова

Октябрьский районный суд Самары арестовал активы самого Ефанова, его супруги, сына и невестки. Речь идет о нескольких объектах недвижимости у экс-судьи и его жены, еще о двух десятках квартир, участков и коммерческих помещений, оформленных на сына и его супругу. Под ограничения также попали машины семьи, включая автомобили BMW, Lexus и Land Rover.