Мальчик умер из-за капельницы с антибиотиками в одной из клиник Новороссийска

Восьмилетний мальчик скончался в одной из клиник Новороссийска: причиной стала капельница с сильнодействующими антибиотиками. Об этом в среду, 8 июля, сообщил РЕН ТВ.
По словам родителей ребенка, у него началась сильная реакция на препарат, и он умер на глазах у семьи. Тетя мальчика Лусине добавила, что медсестры пытались спасти племянника, пока лечащий врач прятался в кабинетах.
— Врач, прописавший препарат, прятался в кабинетах и не выходил к умирающему школьнику, — цитирует ее телеканал на своей странице в мессенджере МАКС.
Следователи по факту произошедшего возбудили уголовное дело, однако дата судебного заседания до сих пор не назначена.
Близкие погибшего не согласны с результатами проведенной экспертизы. По их словам, в документы вписали лишние симптомы, чтобы оправдать действия медика. Семья также предположила, что на ход расследования могут влиять связи владелицы клиники.
До этого женщина пережила клиническую смерть из-за анафилактического шока, который возник во время процедуры в столичной косметологической клинике, а затем скончалась в больнице. Инцидент произошел в Токмаковом переулке.