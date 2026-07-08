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Мальчик умер из-за капельницы с антибиотиками в одной из клиник Новороссийска

Восьмилетний мальчик скончался в одной из клиник Новороссийска: причиной стала капельница с сильнодействующими антибиотиками. Об этом в среду, 8 июля, сообщил РЕН ТВ.

Восьмилетний мальчик скончался в одной из клиник Новороссийска: причиной стала капельница с сильнодействующими антибиотиками. Об этом в среду, 8 июля, сообщил РЕН ТВ.

По словам родителей ребенка, у него началась сильная реакция на препарат, и он умер на глазах у семьи. Тетя мальчика Лусине добавила, что медсестры пытались спасти племянника, пока лечащий врач прятался в кабинетах.

— Врач, прописавший препарат, прятался в кабинетах и не выходил к умирающему школьнику, — цитирует ее телеканал на своей странице в мессенджере МАКС.

Следователи по факту произошедшего возбудили уголовное дело, однако дата судебного заседания до сих пор не назначена.

Близкие погибшего не согласны с результатами проведенной экспертизы. По их словам, в документы вписали лишние симптомы, чтобы оправдать действия медика. Семья также предположила, что на ход расследования могут влиять связи владелицы клиники.

До этого женщина пережила клиническую смерть из-за анафилактического шока, который возник во время процедуры в столичной косметологической клинике, а затем скончалась в больнице. Инцидент произошел в Токмаковом переулке.