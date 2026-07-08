За день системы ПВО сбили 111 беспилотников самолётного типа ВСУ

«Перехвачены и уничтожены над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Тульской, Калужской областей, Московского региона, Краснодарского края, республик Крым, Башкортостан, Татарстан и над акваториями Азовского и Черного морей», — говорится в сообщении.
Напомним, мэр Москвы Сергей Собянин в течение дня несколько раз сообщал об уничтожении украинских беспилотников, летевших в сторону столицы. По последним данным, уничтожено восемь дронов.
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