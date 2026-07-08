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Мэрия: Калининград будет разгребать последствия шторма «Бернадетт» ещё неделю

Больше всего пострадали районы на западе Калининграда.

В Калининграде последствия шторма «Бернадетт» будут «разгребать» практически неделю. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

В 13:00 в областном центре зафиксировали падение более 40 зеленых насаждений, одно дерево упало на многоквартирный дом на ул. Салтыкова-Щедрина. Энергоснабжение было нарушено в домах на ул. Дзержинского и Карташева. Восемь территорий остались без уличного освещения. Кроме того, повреждено 13 автомобилей.

«Зафиксировано несколько точек локальных подтоплений, но в целом, ситуация не вышла из-под контроля, уровень воды в Преголе не достиг критических отметок», — добавили в мэрии.

Как отметили в администрации, больше всего пострадали районы на западе Калининграда — те, что находятся ближе к Калининградскому заливу. «Впрочем, работы нашим коммунальщикам хватает с излишком по всему городу», — подчеркнула пресс-служба.

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