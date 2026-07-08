Мэрия: Калининград будет разгребать последствия шторма «Бернадетт» ещё неделю

В 13:00 в областном центре зафиксировали падение более 40 зеленых насаждений, одно дерево упало на многоквартирный дом на ул. Салтыкова-Щедрина. Энергоснабжение было нарушено в домах на ул. Дзержинского и Карташева. Восемь территорий остались без уличного освещения. Кроме того, повреждено 13 автомобилей.