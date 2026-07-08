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В Подмосковье 19-летний фехтовальщик Андрей Соловьев погиб при падении в колодец

СКР проводит проверку по факту смерти молодого спортсмена.

В Раменском Московской области погиб молодой фехтовальщик Андрей Соловьев в результате падения в колодец. Об этом сообщила «Российская газета» со ссылкой на Московскую государственную академию физической культуры.

По данным издания, спортсмен вместе с друзьями открыл люк газораспределительного колодца и, предположительно, на спор прыгнул вовнутрь. Причиной смерти парня могла стать высокая концентрация метана в колодце.

При этом в администрации городского округа отметили, что молодые люди, находившиеся рядом с местом ЧП, были в состоянии алкогольного опьянения. СК РФ проводит проверку по данному факту.

Как писал сайт KP.RU, ранее в Пермском крае две туристки сорвались со скалы «Камень Желтый». Одна из женщин погибла, вторая получила тяжелую травму. Трагедия произошла еще 3 июля, когда две девушки поднялись на вершину скалы, чтобы сделать фотографии.