Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Обломки Boeing 737 найдены в море: экипаж борта числится пропавшим

В Аравийском море пакистанскими спасательными службами найдены обломки грузового самолета Boeing 737, принадлежавшего авиакомпании K2 Airways.

В Аравийском море пакистанскими спасательными службами найдены обломки грузового самолета Boeing 737, принадлежавшего авиакомпании K2 Airways. Судно пропало с радаров накануне вечером, сообщает управление аэропортов Пакистана.

По информации ведомства, операция по розыску воздушного судна продолжалась около 12 часов. К поискам привлекли корабли и авиацию пакистанского флота, а также силы Агентства морской безопасности Пакистана. В итоге поисковикам удалось не только обнаружить, но и опознать части конструкции лайнера, которые дрейфовали в открытом море. Точкой находки стала акватория, расположенная примерно в 100 км к югу от портового города Ормара, что на юго-западе страны.

В настоящий момент спасательные работы на месте крушения не прекращаются. Основное внимание сосредоточено на поиске членов экипажа, числившихся на борту. Ранее сообщалось, что на момент исчезновения в небе над морем на самолете находились пять человек. Их судьба на данный момент остается неизвестной.

Читайте также: В Башкортостане велосипед едва не стоил школьнику ноги.

МК в MAX: главные новости — быстро, честно, рядом.

Узнать больше по теме
Пакистан: ядерная держава на стыке Азии и Ближнего Востока
Пакистан — одна из крупнейших стран Южной Азии, обладающая выгодным стратегическим положением, собственным ядерным оружием, но сложной внутренней и внешнеполитической повесткой. Государство играет важную роль в региональной безопасности и соперничает с ближайшим соседом — Индией.
Читать дальше