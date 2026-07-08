Обломки Boeing 737 найдены в море: экипаж борта числится пропавшим

По информации ведомства, операция по розыску воздушного судна продолжалась около 12 часов. К поискам привлекли корабли и авиацию пакистанского флота, а также силы Агентства морской безопасности Пакистана. В итоге поисковикам удалось не только обнаружить, но и опознать части конструкции лайнера, которые дрейфовали в открытом море. Точкой находки стала акватория, расположенная примерно в 100 км к югу от портового города Ормара, что на юго-западе страны.