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В Белгородском округе беспилотник ВСУ атаковал пассажирский автобус

В селе Никольское Белгородского округа беспилотник ВСУ атаковал пассажирский автобус. В результате атаки пострадал мирный житель.

Источник: Life.ru

«Беспилотник ВСУ атаковал пассажирский автобус в селе Никольское Белгородского округа. Пострадал мирный житель. Мужчину со множественными слепыми осколочными ранениями лица, грудной клетки и живота бригада скорой транспортирует в городскую больницу № 2 г. Белгорода. Необходимая медицинская помощь оказывается», — говорится в сообщении оперштаба региона.

Ранее мэр Нижнекамска Радмир Беляев сообщил, что после атаки беспилотников на предприятия пострадали несколько человек: двое в состоянии средней тяжести, остальные с лёгкими травмами. Всем оказывают помощь, больница обеспечена. Завтра часть пациентов выпишут, остальные останутся под наблюдением до выздоровления.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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