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В Белгородской области дрон ВСУ взорвался у машины скорой помощи, есть раненые

В результате атаки ВСУ пострадали водитель и фельдшер скорой помощи.

Источник: Комсомольская правда

Украинский беспилотник сдетонировал возле машины скорой помощи в поселке Борисовка Белгородской области, ранены два человека. Об этом сообщили в оперштабе региона.

«В Борисовском округе в результате атаки ВСУ пострадали фельдшер и водитель скорой помощи. В поселке Борисовка FPV-дрон взорвался рядом с автомобилем СМП», — говорится в сообщении.

В оперштабе уточнили, что пострадавшие получили акубаротравмы. У машины повреждены кузов и лобовое стекло.

Как писал сайт KP.RU, ранее боевики ВСУ атаковали беспилотниками восемь населенных пунктов Белгородской области. В результате атак украинских националистов пострадали пять мирных жителей.

Утром 6 июля украинские вооруженные формирования атаковали Белгород при помощи беспилотника. FPV-дрон атаковал многоквартирный дом и сдетонировал. В результате произошедшего взрыва повреждено остекление.