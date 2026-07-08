В Белгородской области дрон ВСУ взорвался у машины скорой помощи, есть раненые

Украинский беспилотник сдетонировал возле машины скорой помощи в поселке Борисовка Белгородской области, ранены два человека. Об этом сообщили в оперштабе региона.
«В Борисовском округе в результате атаки ВСУ пострадали фельдшер и водитель скорой помощи. В поселке Борисовка FPV-дрон взорвался рядом с автомобилем СМП», — говорится в сообщении.
В оперштабе уточнили, что пострадавшие получили акубаротравмы. У машины повреждены кузов и лобовое стекло.
Как писал сайт KP.RU, ранее боевики ВСУ атаковали беспилотниками восемь населенных пунктов Белгородской области. В результате атак украинских националистов пострадали пять мирных жителей.
Утром 6 июля украинские вооруженные формирования атаковали Белгород при помощи беспилотника. FPV-дрон атаковал многоквартирный дом и сдетонировал. В результате произошедшего взрыва повреждено остекление.