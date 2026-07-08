Диану Шурыгину арестовали в зале суда из-за телефона

Суд отправил в СИЗО блогершу Диану Шурыгину по уголовному делу о порнографии. Ей изменили меру пресечения и взяли под стражу в зале суда. Об этом сказано в постановлении Троицкого районного суда города Москвы.
«Скандально известная 27-летняя блогерша нарушила условия ранее избранного ей домашнего ареста и пользовалась мобильным телефоном. После этого следствие обратилось в суд с ходатайством об ужесточении меры пресечения. В столице Троицкий районный суд согласился с доводами следствия и отправил Шурыгину в СИЗО как минимум на ближайшие 11 дней», — говорится в публикации.
Ранее стало известно, что Шурыгина перед задержанием вербовала девушек из России, вовлекая в работу в порноиндустрии. Узнав об уголовном деле, она пыталась сбежать на Бали, но была задержана.