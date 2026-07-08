Диану Шурыгину арестовали в зале суда из-за телефона

«Скандально известная 27-летняя блогерша нарушила условия ранее избранного ей домашнего ареста и пользовалась мобильным телефоном. После этого следствие обратилось в суд с ходатайством об ужесточении меры пресечения. В столице Троицкий районный суд согласился с доводами следствия и отправил Шурыгину в СИЗО как минимум на ближайшие 11 дней», — говорится в публикации.