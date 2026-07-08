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SHOT: Мощнейший за 50 лет шторм разрушил пляж в Калининградской области

Мощнейший за последние 50 лет шторм разрушил пляж в Калининградской области. Об этом сообщает канал SHOT.

Мощнейший за последние 50 лет шторм разрушил пляж в Калининградской области. Об этом сообщает канал SHOT.

Самый сильный удар стихии пришелся по побережью в Зеленоградске. Волны разрушили и смыли несколько пляжных кафе.

Согласно данным регионального МЧС, в течение сегодняшнего дня в Калининградской области сохраняются неблагоприятные погодные условия. В частности, речь идет о северо-западном ветре с порывами до 22 метров в секунду. В регионе повалило более ста деревьев.

Сообщений о пострадавших в результате разгула стихии не поступало.

Штормовое предупреждение действовало с начала суток и было отменено в 12:15 по местному времени (13:15 мск).

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