SHOT: Мощнейший за 50 лет шторм разрушил пляж в Калининградской области

Мощнейший за последние 50 лет шторм разрушил пляж в Калининградской области. Об этом сообщает канал SHOT.
Самый сильный удар стихии пришелся по побережью в Зеленоградске. Волны разрушили и смыли несколько пляжных кафе.
Согласно данным регионального МЧС, в течение сегодняшнего дня в Калининградской области сохраняются неблагоприятные погодные условия. В частности, речь идет о северо-западном ветре с порывами до 22 метров в секунду. В регионе повалило более ста деревьев.
Сообщений о пострадавших в результате разгула стихии не поступало.
Штормовое предупреждение действовало с начала суток и было отменено в 12:15 по местному времени (13:15 мск).