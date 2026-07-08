Диану Шурыгину отправили в СИЗО по делу о порнографии

Троицкий районный суд Москвы изменил меру пресечения 27-летней блогерше Диане Шурыгиной и отправил ее в следственный изолятор. Об этом в среду, 8 июля, сообщил Telegram-канал Shot.
По данным канала, поводом для ужесточения условий стало нарушение домашнего ареста. Следствие установило, что Шурыгина пользовалась мобильным телефоном, что было запрещено решением суда. Она пробудет в СИЗО как минимум до 20 июля.
Уголовное дело в отношении блогерши было возбуждено в июне текущего года. Ее подозревают в изготовлении и распространении порнографических материалов в составе группы лиц. В случае признания вины девушке может грозить до шести лет лишения свободы, говорится в публикации.
Еще в 2017 году 16-летняя Шурыгина стала героиней ток-шоу «Пусть говорят» на Первом канале, где подробно обсуждалось дело об ее изнасиловании. Эта история получила огромный резонанс. Она обвинила 21-летнего Сергея Семенова в изнасиловании. Подробнее о том, кто такая Диана Шурыгина, — в материале «Вечерней Москвы».