Диану Шурыгину отправили в СИЗО по делу о порнографии

Еще в 2017 году 16-летняя Шурыгина стала героиней ток-шоу «Пусть говорят» на Первом канале, где подробно обсуждалось дело об ее изнасиловании. Эта история получила огромный резонанс. Она обвинила 21-летнего Сергея Семенова в изнасиловании. Подробнее о том, кто такая Диана Шурыгина, — в материале «Вечерней Москвы».