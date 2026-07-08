В Ростове будут судить мошенника, обманувшего бойца СВО на 1,7 млн рублей

По версии следствия, в 2025 году мужчина убедил 19-летнего знакомого вложить деньги в открытие кафе. Он обещал ежемесячную прибыль около 300 тысяч рублей. Потерпевший, который вскоре отправился в зону СВО, передал ему свыше 1,7 миллиона рублей. Однако обвиняемый не собирался открывать бизнес. Деньги он потратил на личные нужды.