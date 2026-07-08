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МЧС предупредило о подтоплении жилых домов в четырех населенных пунктах Дагестана

Ведомство рекомендовало местным властям начать эвакуацию.

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Уровень воды в реке Сулак в Дагестане может подняться до критических отметок, возможно подтопление четырех населенных пунктов, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.

«По данным мониторинга, в бассейне реки Сулак прогнозируется ухудшение ситуации. Ожидается прохождение паводковых вод с достижением уровней воды опасных и критических отметок. В зону потенциального риска попадают населенные пункты Кизилюртовского района: Нижний Чирюрт, Манапкала, Султанянгиюрт и Нечаевка, где существует угроза подтопления жилых секторов и придомовых территорий», — сказали в министерстве.

Кроме того, в МЧС сообщили, что электроснабжение нарушено в 48 населенных пунктах Дагестана.

«По данным единых дежурно-диспетчерских служб, без света остаются 48 населенных пунктов в 4 муниципальных районах. Всего отключено 6 512 домовладений, в которых проживает порядка 30 000 человек, из них 6 116 детей», — сказали в ведомстве.

Эвакуация населения.

Из-за подъема уровней рек, схода селевых потоков и камнепадов без транспортного сообщения остаются 56 населенных пунктов. По последним данным, эвакуировано 106 человек, все размещены у родственников. К борьбе с последствиями непогоды привлечены более 200 спасателей и 75 единиц техники. На место направлена аэромобильная группировка МЧС.

На заседании оперативного штаба, прошедшем в республиканском ГУ МЧС, утвержден комплекс превентивных мер. Главе Кизилюртовского района рекомендовали организовать оповещение и эвакуацию жителей из зон возможного затопления, расположенных вдоль русла реки Сулак. Ведется мониторинг, оценка состояния береговой зоны, спасатели оказывают адресную помощь жителям.

Ранее синоптики предупредили о сильном дожде, граде, грозе и ветре до 18−23 м/с в районах республики 8−10 июля.

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