МЧС предупредило о подтоплении жилых домов в четырех населенных пунктах Дагестана

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Уровень воды в реке Сулак в Дагестане может подняться до критических отметок, возможно подтопление четырех населенных пунктов, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.
«По данным мониторинга, в бассейне реки Сулак прогнозируется ухудшение ситуации. Ожидается прохождение паводковых вод с достижением уровней воды опасных и критических отметок. В зону потенциального риска попадают населенные пункты Кизилюртовского района: Нижний Чирюрт, Манапкала, Султанянгиюрт и Нечаевка, где существует угроза подтопления жилых секторов и придомовых территорий», — сказали в министерстве.
«По данным единых дежурно-диспетчерских служб, без света остаются 48 населенных пунктов в 4 муниципальных районах. Всего отключено 6 512 домовладений, в которых проживает порядка 30 000 человек, из них 6 116 детей», — сказали в ведомстве.
Эвакуация населения.
Из-за подъема уровней рек, схода селевых потоков и камнепадов без транспортного сообщения остаются 56 населенных пунктов. По последним данным, эвакуировано 106 человек, все размещены у родственников. К борьбе с последствиями непогоды привлечены более 200 спасателей и 75 единиц техники. На место направлена аэромобильная группировка МЧС.
На заседании оперативного штаба, прошедшем в республиканском ГУ МЧС, утвержден комплекс превентивных мер. Главе Кизилюртовского района рекомендовали организовать оповещение и эвакуацию жителей из зон возможного затопления, расположенных вдоль русла реки Сулак. Ведется мониторинг, оценка состояния береговой зоны, спасатели оказывают адресную помощь жителям.
Ранее синоптики предупредили о сильном дожде, граде, грозе и ветре до 18−23 м/с в районах республики 8−10 июля.