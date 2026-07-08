Московский студент обжалует в Конституционном суде отказ в отсрочке от службы

Студент ГИТИС Дмитрий Маркулин намерен оспорить в Конституционном суде практику применения закона «О воинской обязанности и военной службе». Основанием для жалобы стал отказ военкомата предоставить ему отсрочку от призыва на том основании, что он поступил в вуз не в год окончания школы, пишет «Коммерсантъ».
Маркулин окончил школу в 2022 году, после чего пытался реализовать свое право на альтернативную гражданскую службу (АГС), а в 2023 году поступил на очное отделение ГИТИСа. Несмотря на наличие у вуза государственной аккредитации, призывные комиссии и суды нескольких инстанций отказали ему в отсрочке, аргументируя это тем, что право на нее имеют только те, кто начал обучение сразу после школы.
Студент в своей жалобе указал, что подобная интерпретация закона ставит граждан в неравное положение. Маркулин подчеркнул, что период между школой и вузом был занят законными процедурами по оформлению АГС, а не уклонением от службы.
По мнению заявителя, действующая практика фактически вынуждает молодежь выбирать между правом на образование и правом на альтернативную гражданскую службу, не учитывая при этом иные уважительные причины позднего поступления в университет, такие как состояние здоровья или необходимость подготовки к творческим экзаменам, передает «Коммерсантъ».
Президент России Владимир Путин 25 мая подписал закон, касающийся профилактических бесед МВД по вопросам уклонения от военной службы.