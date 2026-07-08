Московский студент обжалует в Конституционном суде отказ в отсрочке от службы

Маркулин окончил школу в 2022 году, после чего пытался реализовать свое право на альтернативную гражданскую службу (АГС), а в 2023 году поступил на очное отделение ГИТИСа. Несмотря на наличие у вуза государственной аккредитации, призывные комиссии и суды нескольких инстанций отказали ему в отсрочке, аргументируя это тем, что право на нее имеют только те, кто начал обучение сразу после школы.