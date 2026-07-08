БПЛА ударил по больнице в Херсонской области

Украинский БПЛА ударил по станции скорой помощи в центральной больнице Ивановского района Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в Telegram-канале.
Погиб сотрудник больницы. Две машины скорой помощи и хозяйственная постройка повреждены. Информация о других последствиях удара уточняется, написал господин Сальдо.
В ночь на 8 июля над территорией региона сбили 17 БПЛА. Пострадали пять человек, один погиб. Вчера в Херсонской области ввели техногенный режим чрезвычайной ситуации, чтобы решить вопросы, связанные с работой объектов жизнеобеспечения, инфраструктуры и экономики. Из-за ударов беспилотников в регионе частично обесточены 165 населенных пунктов.