Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сотрудник больницы погиб при ударе БПЛА ВСУ в Херсонской области

Украинский беспилотник атаковал Ивановскую ЦРБ в Херсонской области. Удар пришелся по станции скорой помощи, погиб сотрудник больницы.

Источник: Аргументы и факты

Сотрудник больницы погиб в результате удара украинского беспилотника по Ивановской центральной районной больнице в Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

По его словам, БПЛА атаковал станцию скорой помощи. В результате были повреждены два автомобиля медиков и хозяйственная постройка.

Данные о последствиях удара уточняются.

Сальдо назвал атаку на больницу и машины скорой помощи преступлением против пациентов и медицинских работников.

Ранее aif.ru писал, что 8 июля при атаке беспилотников на гражданские объекты в Саратовской области погиб человек, также сообщалось о пострадавших. Об этом заявил губернатор региона Роман Бусаргин.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше