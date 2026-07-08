Сотрудник больницы погиб при ударе БПЛА ВСУ в Херсонской области

Сотрудник больницы погиб в результате удара украинского беспилотника по Ивановской центральной районной больнице в Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
По его словам, БПЛА атаковал станцию скорой помощи. В результате были повреждены два автомобиля медиков и хозяйственная постройка.
Данные о последствиях удара уточняются.
Сальдо назвал атаку на больницу и машины скорой помощи преступлением против пациентов и медицинских работников.
Ранее aif.ru писал, что 8 июля при атаке беспилотников на гражданские объекты в Саратовской области погиб человек, также сообщалось о пострадавших. Об этом заявил губернатор региона Роман Бусаргин.