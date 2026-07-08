Девочка порезалась о гвозди в сухом бассейне московского ресторана

Семья отмечала день рождения в заведении на Пятницком шоссе, рассказал Telegram-канал Mash. Дети сразу отправились в игровую комнату. Во время спуска с горки именинница порезала руку о гвозди. Родители заметили рядом осколки разбитой посуды.
Взрослые сразу вызвали скорую помощь. Медики осмотрели пациентку и перевязали рану. Сотрудники полиции проводят проверку. Правоохранители выясняют, как опасные предметы попали в детскую зону, и ищут ответственных лиц.
Ранее инцидент с ребёнком произошел в Амурской области. Там бешеная крыса укусила мальчика. Грызун пришел на приманку во дворе, и мальчик попытался его поймать. После этого в местном селе ввели карантин по бешенству. Пострадавший сейчас проходит курс антирабической помощи.
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