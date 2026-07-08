Девочка порезалась о гвозди в сухом бассейне московского ресторана

Ранее инцидент с ребёнком произошел в Амурской области. Там бешеная крыса укусила мальчика. Грызун пришел на приманку во дворе, и мальчик попытался его поймать. После этого в местном селе ввели карантин по бешенству. Пострадавший сейчас проходит курс антирабической помощи.