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Девочка порезалась о гвозди в сухом бассейне московского ресторана

Восьмилетняя девочка получила травму в игровой зоне московского ресторана. Ребёнок скатился с горки прямо на доску с торчащими гвоздями в сухом бассейне. Также вместе с шариками внутри были осколки стекла.

Источник: Life.ru

Семья отмечала день рождения в заведении на Пятницком шоссе, рассказал Telegram-канал Mash. Дети сразу отправились в игровую комнату. Во время спуска с горки именинница порезала руку о гвозди. Родители заметили рядом осколки разбитой посуды.

Взрослые сразу вызвали скорую помощь. Медики осмотрели пациентку и перевязали рану. Сотрудники полиции проводят проверку. Правоохранители выясняют, как опасные предметы попали в детскую зону, и ищут ответственных лиц.

Ранее инцидент с ребёнком произошел в Амурской области. Там бешеная крыса укусила мальчика. Грызун пришел на приманку во дворе, и мальчик попытался его поймать. После этого в местном селе ввели карантин по бешенству. Пострадавший сейчас проходит курс антирабической помощи.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.