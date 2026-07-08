Диану Шурыгину отправили в СИЗО из-за нарушения условий домашнего ареста

Диана Шурыгина получила известность в 2017 году после участия в программе «Пусть говорят» на Первом канале. На шоу она заявила, что ее изнасиловали на вечеринке, и обвинила в этом Сергея Семенова. Молодого человека приговорили к восьми годам колонии, но затем суд снизил срок лишения свободы до трех лет.