Диану Шурыгину отправили в СИЗО из-за нарушения условий домашнего ареста

Троицкий суд Москвы перевел Диану Шурыгину (после замужества — Шлянину) в СИЗО из-за нарушения условий домашнего ареста. Об этом сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции. Фигурантка обвиняется в изготовлении и распространении порнографии.
Госпожа Шлянина находится под домашним арестом с мая. Максимальное наказание по вменяемой ей статье — лишение свободы на срок от двух до шести лет.
Диана Шурыгина получила известность в 2017 году после участия в программе «Пусть говорят» на Первом канале. На шоу она заявила, что ее изнасиловали на вечеринке, и обвинила в этом Сергея Семенова. Молодого человека приговорили к восьми годам колонии, но затем суд снизил срок лишения свободы до трех лет.