В Орловской области объявили авиационную опасность

ОРЕЛ, 8 июля. /ТАСС/. Авиационная опасность объявлена на территории Орловской области, сообщает РСЧС региона в «Максе».
«Внимание! Авиационная опасность! На территории Орловской области. Будьте бдительны», — говорится в сообщении.
В РСЧС региона призвали людей быть бдительными.
ОРЕЛ, 8 июля. /ТАСС/. Авиационная опасность объявлена на территории Орловской области, сообщает РСЧС региона в «Максе».
«Внимание! Авиационная опасность! На территории Орловской области. Будьте бдительны», — говорится в сообщении.