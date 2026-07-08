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В Орловской области объявили авиационную опасность

В РСЧС региона призвали людей быть бдительными.

ОРЕЛ, 8 июля. /ТАСС/. Авиационная опасность объявлена на территории Орловской области, сообщает РСЧС региона в «Максе».

«Внимание! Авиационная опасность! На территории Орловской области. Будьте бдительны», — говорится в сообщении.