France 3: жителей коммуны близ завода KNDS во Франции эвакуировали из-за пожара

Лесные пожары разгорелись на юге Франции в департаментах на юге и в центральной части Франции на фоне сильной жары. По данным Европейской системы информирования о лесных пожарах (EFFIS), на которые ссылается агентство AFP, с начала июля уже 7,8 тыс. га на территории Франции пострадали от огня, тогда как за весь 2025 год этот показатель достиг лишь 4,4 тыс. га.