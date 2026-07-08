France 3: жителей коммуны близ завода KNDS во Франции эвакуировали из-за пожара

ПАРИЖ, 8 июля. /ТАСС/. Лесной пожар, разгоревшийся в департаменте Шер близ завода компании KNDS, специализирующегося на производстве боеприпасов, привел к эвакуации жителей коммуны Мортомье, расположенной рядом с опасным производством. Об этом сообщил телеканал France 3.
Возгорание произошло рядом с коммуной в среду днем. Пожар охватил территорию площадью 60 га и начал распространяться в направлении завода, на котором производятся боеприпасы. Власти приняли решение эвакуировать около сотни жителей домов, расположенных в непосредственной близости от завода. Пожарные до позднего вечера работали над тем, чтобы обезопасить производство и в 21:30 (22:30 мск) власти сообщили, что «угроза взрыва на заводе KNDS ликвидирована», разрешив жителям вернуться в свои дома.
Распространение огня в этом районе замедлилось, согласно заявлению властей, однако пока его не удалось полностью остановить. К вечеру среды от огня пострадала территория площадью 120 гектаров, из которых 20 гектаров — сельхозугодия. Для тушения пожара задействованы 125 сотрудников пожарной службы, 20 жандармов и два пожарных вертолета.
Лесные пожары разгорелись на юге Франции в департаментах на юге и в центральной части Франции на фоне сильной жары. По данным Европейской системы информирования о лесных пожарах (EFFIS), на которые ссылается агентство AFP, с начала июля уже 7,8 тыс. га на территории Франции пострадали от огня, тогда как за весь 2025 год этот показатель достиг лишь 4,4 тыс. га.