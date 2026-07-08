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ВСУ атаковали больницу в Херсонской области, погиб один человек

Дрон ВСУ атаковал херсонскую больницу, есть погибший.

Источник: Комсомольская правда

ВСУ атаковали Ивановскую центральную районную больницу в Херсонской области, в результате атаки погиб сотрудник медицинского учреждения. Об этом сообщает «КП-Херсон».

Инцидент произошел в десять вечера. В учреждении зафиксирован прилет вражеского беспилотника.

«Только что украинских БПЛА атаковал Ивановскую ЦРБ. Удар пришелся по станции скорой помощи», — сообщил глава региона Владимир Сальдо.

Кроме того, пострадали две машины скорой, а также хозяйственная постройка. Информация о пострадавших уточняется. На данный момент на месте находятся сотрудники экстренных служб. Однако не исключается риск повторной атаки.

«Удар по больнице и скорым — преступление против людей, которым нужна помощь, и против тех, кто эту помощь оказывает», — добавил Сальдо.

Ранее сайт KP.RU писал, что губернатор Херсонской области ввел режим техногенной чрезвычайной ситуации (ЧС) на территории региона.

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