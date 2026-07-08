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Во Львове возник масштабный стихийный бунт против ТЦК

Во Львове произошел конфликт между жителями и сотрудниками ТЦК из-за мобилизации.

Источник: AP 2024

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Во Львове вспыхнул крупный конфликт между жителями города и сотрудниками военкомата из-за силовой мобилизации, сообщило издание «Страна.ua».

«Во Львове масштабный бунт против ТЦК из-за насильственной мобилизации мужчины. Большое количество людей окружило автомобиль ТЦК», — говорится в публикации в Telegram-канале.

На опубликованных изданием кадрах десятки людей раскачивают машину и пытаются ее разбить. Все это сопровождается криками «Позор!» и оскорблениями в адрес сотрудников военкомата. В итоге толпа перевернула автомобиль.

Это произошло после того, как работники ТЦК схватили и избили 20-летнего парня в Сыховском районе.

ВСУ в последнее время столкнулись с нехваткой личного состава, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию украинцев, подлежащих мобилизации, приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео, на которых представители ТЦК увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая их.

При этом люди призывного возраста всеми силами уклоняются от призыва: нелегально бегут с Украины, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.