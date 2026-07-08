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Очевидцы сняли разрушенный штормом пляж в Калининградской области

В Сети появились кадры с разрушенным после шторма пляжем в Калининградской области. Очевидцы публикуют видео в социальных сетях.

В Сети появились кадры с разрушенным после шторма пляжем в Калининградской области. Очевидцы публикуют видео в социальных сетях.

Ранее канал SHOT сообщал, что мощнейший за последние 50 лет ударил по пляжу в Зеленоградске.

Региональное управление МЧС информировало, что в Калининградской области фиксировался северо-западный ветер с порывами до 22 метров в секунду.

Штормовое предупреждение действовало с начала суток и до 13:15 мск.

На опубликованных кадрах виден пляж. Волны разрушили несколько береговых кафе. Обломки строений плавают в море. Видны сильные волны и густая белая пена.

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