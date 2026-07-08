Очевидцы сняли разрушенный штормом пляж в Калининградской области

В Сети появились кадры с разрушенным после шторма пляжем в Калининградской области. Очевидцы публикуют видео в социальных сетях.
Ранее канал SHOT сообщал, что мощнейший за последние 50 лет ударил по пляжу в Зеленоградске.
Региональное управление МЧС информировало, что в Калининградской области фиксировался северо-западный ветер с порывами до 22 метров в секунду.
Штормовое предупреждение действовало с начала суток и до 13:15 мск.
На опубликованных кадрах виден пляж. Волны разрушили несколько береговых кафе. Обломки строений плавают в море. Видны сильные волны и густая белая пена.
Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.Читать дальше