Пожар у порохового завода: жителей французской коммуны срочно эвакуировали

Интенсивные пожары фиксируются на фоне сильной жары на юге и в центре страны. По данным Европейской системы информирования о лесных пожарах (EFFIS), с начала июля во Франции от огня пострадало уже 7,8 тысячи гектаров — почти вдвое больше, чем за весь прошлый год (4,4 тысячи гектаров).