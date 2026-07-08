Пожар у порохового завода: жителей французской коммуны срочно эвакуировали

Лесной пожар в центральной части Франции, в департаменте Шер, привел к экстренной эвакуации жителей коммуны Мортомье. Огонь приблизился к заводу компании KNDS, где производятся боеприпасы. Об этом сообщил телеканал France 3.
Возгорание началось в среду днем рядом с населенным пунктом. Пламя быстро распространилось на площади 60 гектаров и стало угрожать промышленной зоне. Власти приняли решение вывести из домов, расположенных в непосредственной близости от производства, около сотни человек.
Пожарные расчеты работали до позднего вечера, чтобы защитить объект. К 21:30 (22:30 мск) власти сообщили о ликвидации угрозы взрыва на заводе KNDS, разрешив жителям вернуться в свои дома.
К вечеру площадь, пройденная огнем, увеличилась до 120 гектаров, из них 20 гектаров приходятся на сельскохозяйственные угодья. Распространение пламени замедлилось, однако полностью остановить стихию не удалось. В тушении задействованы 125 пожарных, 20 жандармов и два вертолета.
Интенсивные пожары фиксируются на фоне сильной жары на юге и в центре страны. По данным Европейской системы информирования о лесных пожарах (EFFIS), с начала июля во Франции от огня пострадало уже 7,8 тысячи гектаров — почти вдвое больше, чем за весь прошлый год (4,4 тысячи гектаров).
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