Призер Московской области по фехтованию погиб, провалившись в колодец

В конце января в городе Нязепетровск Челябинской области девятилетний мальчик погиб, упав в колодец с водой по дороге домой после уроков. Ребенок перестал выходить на связь с родителями днем 28 января. Позже стало известно, что колодец, в котором после падения погиб мальчик, был накрыт только пленкой.