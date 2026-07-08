Призер Московской области по фехтованию погиб, провалившись в колодец

В Раменском Московской области погиб 19-летний призер первенства Московской области по фехтованию на рапирах Андрей Соловьев. Он провалился в колодец. Об этом в среду, 8 июля, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.
— Предварительно, это был несчастный случай, — сказал собеседник агентства.
По факту происшествия начата доследственная проверка, правоохранители опрашивают тех, кто был с ним в день гибели.
Соловьев был бронзовым призером первенства Московской области по фехтованию на рапирах среди юниоров.
В конце января в городе Нязепетровск Челябинской области девятилетний мальчик погиб, упав в колодец с водой по дороге домой после уроков. Ребенок перестал выходить на связь с родителями днем 28 января. Позже стало известно, что колодец, в котором после падения погиб мальчик, был накрыт только пленкой.