В Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА

ВОРОНЕЖ, 8 июля. /ТАСС/. Угроза атаки беспилотных летательных аппаратов объявлена в Воронежской области, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону в «Максе».
«Опасность атаки беспилотных воздушных судов», — говорится в сообщении.
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