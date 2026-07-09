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В ФБР заподозрили Ассоциацию футбола Аргентины в финансовых махинациях

ФБР ведет расследование в отношении Ассоциации футбола Аргентины по подозрению в финансовых махинациях.

Источник: Аргументы и факты

Федеральная прокуратура совместно с ФБР ведут расследование в отношении Ассоциации футбола Аргентины по подозрению в финансовом мошенничестве.

Согласно предварительным данным, начиная с 2024 года организация осуществляла подозрительные операции на значительные суммы через ряд банков США, включая Citibank, Synovus, Bank of America, JP Morgan и PNC Bank.

Основное внимание следователей сосредоточено на бенефициарах компании TourProdEnter LLC, принадлежащей театральному продюсеру Хавьеру Фарони.

По информации, полученной в ходе расследования, данная компания получала платежи по контрактам, заключенным Ассоциацией футбола Аргентины с ее спонсорами. Общая сумма, заработанная TourProdEnter LLC, составила не менее 260 миллионов долларов.

Ранее игрок сборной Египта Мостафа Зико также назвал чемпионат мира по футболу сфальсифицированным турниром.

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