Федеральная прокуратура совместно с ФБР ведут расследование в отношении Ассоциации футбола Аргентины по подозрению в финансовом мошенничестве.
Согласно предварительным данным, начиная с 2024 года организация осуществляла подозрительные операции на значительные суммы через ряд банков США, включая Citibank, Synovus, Bank of America, JP Morgan и PNC Bank.
Основное внимание следователей сосредоточено на бенефициарах компании TourProdEnter LLC, принадлежащей театральному продюсеру Хавьеру Фарони.
По информации, полученной в ходе расследования, данная компания получала платежи по контрактам, заключенным Ассоциацией футбола Аргентины с ее спонсорами. Общая сумма, заработанная TourProdEnter LLC, составила не менее 260 миллионов долларов.
Ранее игрок сборной Египта Мостафа Зико также назвал чемпионат мира по футболу сфальсифицированным турниром.