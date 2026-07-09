Павла Дурова больше шести часов допрашивали во Франции по делу Telegram

В августе 2024 года предпринимателя задержали в аэропорту Ле-Бурже под Парижем. После этого суд избрал ему меру пресечения в виде судебного контроля и залога в размере 5 млн евро, а также ограничил возможность покидать Францию. Позднее часть условий была смягчена.