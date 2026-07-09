Геленджикские спасатели эвакуировали двух девушек с сухогруза Rio

Сухогруз Rio, ходивший под флагом Тоголезской Республики, попал в шторм 12 декабря 2018 года у мыса Дооб близ Кабардинки и был выброшен волнами на мель. Буксировка оказалась безуспешной, а стоимость работ по снятию судна сопоставима с покупкой нового корабля. Судовладелец, получив страховку, отказался от демонтажа, и Rio фактически остался на месте. Позже судно выкупили новые хозяева, которые организовали платные экскурсии по верхней палубе и машинному отделению. Однако девушки отправились на борт самостоятельно — ради ночного селфи, что, по оценке спасателей, едва не обернулось трагедией.