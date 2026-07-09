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Геленджикские спасатели эвакуировали двух девушек с сухогруза Rio

Двум любительницам ночных приключений потребовалась помощь спасателей после того, как они оказались заблокированными на корпусе сухогруза Rio, который уже много лет стоит на мели у берега в районе поселка Кабардинка.

Двум любительницам ночных приключений потребовалась помощь спасателей после того, как они оказались заблокированными на корпусе сухогруза Rio, который уже много лет стоит на мели у берега в районе поселка Кабардинка. Об этом сообщили в Геленджикском отряде «Кубань-СПАС».

Сигнал по номеру «112» поступил в 22:00. Выяснилось, что вечером девушки забрались на судно, однако самостоятельно спуститься обратно не сумели — помешали крутой спуск и темнота. На месте спасатели с помощью альпинистского снаряжения спустились со скалы, поднялись на борт и эвакуировали пострадавших на берег. В медицинской помощи они не нуждались.

В отряде напомнили, что исследование заброшенных объектов и попытки сделать эффектный кадр не стоят той опасности, которая поджидает внутри и снаружи. Разрушенные металлоконструкции, острые кромки, неустойчивые перекрытия и скользкие поверхности представляют реальную угрозу для жизни.

Сухогруз Rio, ходивший под флагом Тоголезской Республики, попал в шторм 12 декабря 2018 года у мыса Дооб близ Кабардинки и был выброшен волнами на мель. Буксировка оказалась безуспешной, а стоимость работ по снятию судна сопоставима с покупкой нового корабля. Судовладелец, получив страховку, отказался от демонтажа, и Rio фактически остался на месте. Позже судно выкупили новые хозяева, которые организовали платные экскурсии по верхней палубе и машинному отделению. Однако девушки отправились на борт самостоятельно — ради ночного селфи, что, по оценке спасателей, едва не обернулось трагедией.

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