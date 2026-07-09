Основная часть Запорожской области осталась без света

«Энергетики работают над скорейшим восстановлением электроснабжения», — указал он.
Ситуация с энергоснабжением осложнилась в регионе ещё прошлой ночью. Тогда причиной отключений стали атаки ВСУ на местные энергетические объекты. Специалисты сразу обследовали повреждённые сети и приступили к устранению последствий.
Под удар попали несколько ключевых узлов энергосистемы. Из-за этих разрушений часть жителей временно осталась без света. Ремонтные бригады продолжают устранять неполадки и возвращать электричество в дома.
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