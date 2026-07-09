Индиец 30 минут гладил львицу во время нападения и выжил

Инцидент произошёл утром у дома Пармара в деревне Гараджия штата Гуджарат. Молодая львица сначала вцепилась скотоводу в руку, затем укусила за ногу и повалила на землю. Животное почти 30 минут удерживало пострадавшего и не давало ему подняться.