ТАСС: гособвинение просит суд возобновить процесс по делу Лерчек

«Согласно представленному ответу из ФГБУ “НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина” Минздрава России пациентка Чекалина в настоящее время проходит курс химиотерапии. Вместе с тем медицинских ограничений или противопоказаний, препятствующих явке блогера в суд, участию в судебных заседаниях, у пациентки Чекалиной не установлено. В этой связи гособвинение по ее уголовному делу попросило суд вынести постановление о возобновлении производства», — рассказал собеседник агентства.