ТАСС: гособвинение просит суд возобновить процесс по делу Лерчек

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Гособвинение просит Гагаринский суд Москвы возобновить судебный процесс по уголовному делу в отношении блогера Валерии Чекалиной (Лерчек), обвиняемой в совершении незаконных валютных операций. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.
Ранее суд приостановил процесс в отношении Лерчек из-за онкологического заболевания.
«Согласно представленному ответу из ФГБУ “НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина” Минздрава России пациентка Чекалина в настоящее время проходит курс химиотерапии. Вместе с тем медицинских ограничений или противопоказаний, препятствующих явке блогера в суд, участию в судебных заседаниях, у пациентки Чекалиной не установлено. В этой связи гособвинение по ее уголовному делу попросило суд вынести постановление о возобновлении производства», — рассказал собеседник агентства.
По его словам, продолжительность курсов химиотерапии Лерчек — с 13 марта по 17 июля 2026 года. «В настоящее время обстоятельства, послужившее основанием для приостановления производства по делу, отпали», — сообщил агентству другой источник, знакомый с ситуацией. «Состояние здоровья обвиняемой позволяет ей участвовать в судебном заседании с учетом соблюдений рекомендаций врачей», — отметил он в беседе с ТАСС.
По словам одного из участников процесса, суд решит вопрос о возобновлении 10 июля.
Ранее в правоохранительных органах со ссылкой на специалистов онкоцентра агентству сообщили, что Лерчек может участвовать в судебном процессе по своему делу, которое было приостановлено.