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ТАСС: гособвинение просит суд возобновить процесс по делу Лерчек

Как сообщили в правоохранительных органах, несмотря на то, что блогер проходит курс химиотерапии, медицинских ограничений или противопоказаний, препятствующих ее явке в суд и участию в судебных заседаниях, нет.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Гособвинение просит Гагаринский суд Москвы возобновить судебный процесс по уголовному делу в отношении блогера Валерии Чекалиной (Лерчек), обвиняемой в совершении незаконных валютных операций. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

Ранее суд приостановил процесс в отношении Лерчек из-за онкологического заболевания.

«Согласно представленному ответу из ФГБУ “НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина” Минздрава России пациентка Чекалина в настоящее время проходит курс химиотерапии. Вместе с тем медицинских ограничений или противопоказаний, препятствующих явке блогера в суд, участию в судебных заседаниях, у пациентки Чекалиной не установлено. В этой связи гособвинение по ее уголовному делу попросило суд вынести постановление о возобновлении производства», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, продолжительность курсов химиотерапии Лерчек — с 13 марта по 17 июля 2026 года. «В настоящее время обстоятельства, послужившее основанием для приостановления производства по делу, отпали», — сообщил агентству другой источник, знакомый с ситуацией. «Состояние здоровья обвиняемой позволяет ей участвовать в судебном заседании с учетом соблюдений рекомендаций врачей», — отметил он в беседе с ТАСС.

По словам одного из участников процесса, суд решит вопрос о возобновлении 10 июля.

Ранее в правоохранительных органах со ссылкой на специалистов онкоцентра агентству сообщили, что Лерчек может участвовать в судебном процессе по своему делу, которое было приостановлено.

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