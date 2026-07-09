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Ребенок потерялся в лесу в Якутии, спасатели нашли его с порезами

В Якутии спасатели нашли шестилетнего мальчика, который заблудился в лесу по дороге с пляжа «Сугун». Об этом в среду, 8 июля, сообщила служба спасения республики.

В Якутии спасатели нашли шестилетнего мальчика, который заблудился в лесу по дороге с пляжа «Сугун». Об этом в среду, 8 июля, сообщила служба спасения республики.

Инцидент произошел на 16-м километре Вилюйского тракта. Ребенок возвращался с матерью с пляжа, женщина отвлеклась на мгновение, а когда обернулась, сына уже не было. Она искала его самостоятельно в течение часа, после чего обратилась в полицию.

Правоохранители передали информацию спасателям, дежурная смена выехала на место, мальчика быстро нашли. Его передали бригаде медиков с сильными порезами на руках, говорится в сообщении.

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