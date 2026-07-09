Ребенок потерялся в лесу в Якутии, спасатели нашли его с порезами

Двух девочек-подростков ищут в Туве. Они ушли гулять и не вернулись. Родственники нашли на берегу Енисея выключенные телефоны школьниц. Затем сотрудники МЧС и волонтеры обнаружили обувь одной из пропавших девочек. Что могло случиться с подростками и как продвигаются их поиски — в материале «Вечерней Москвы».