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Пожарный погиб при ударе США по аэропорту в иранском Ираншахре

Взрыв прогремел в здании и на взлётно-посадочной полосе аэропорта Ираншахр на юго-востоке Ирана. Один человек погиб. Об этом 9 июля сообщила иранская телерадиокомпания со ссылкой на местные источники.

Источник: Life.ru

После ударов со стороны США над аэропортом поднялся густой дым. Жертвой атаки стал сотрудник экстренных служб.

Удар по аэропорту в городе Ираншахр. Видео © X / Agraprana Pahlawan.

«Пожарный погиб мученической смертью в результате удара США по объектам аэропорта в Ираншахре на юго-востоке Ирана», — передаёт телеканал Press TV.

Американские военные начали новую серию ударов по иранской территории. В Центральном командовании ВС США объяснили эти действия необходимостью ослабить контроль Тегерана над Ормузским проливом. Ранее Вашингтон заявлял, что атакует Иран в ответ на предполагаемые удары по коммерческим судам в этом стратегически важном районе.

Всё о войне на Ближнем Востоке — в специальном разделе Life.ru.

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