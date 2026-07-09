Спасатели эвакуировали двух девушек с сухогруза Rio в Геленджике

Сотрудники Геленджикского отряда «Кубань-СПАС» эвакуировали двух девушек, которые застряли на стоящем на мели сухогрузе Rio у берега моря возле поселка Кабардинка. Об этом сообщили в Геленджикском отряде «Кубань-СПАС».
Вечером они забрались на судно, а спуститься с разрушенного ржавого корпуса не смогли из-за крутого спуска и темноты. Вызов по номеру «112» поступил в 22:00. Спасатели при помощи альпинистского снаряжения спустились со скалы, поднялись на борт и эвакуировали девушек на берег. Медицинская помощь им не потребовалась.
Спасатели напомнили, что исследование заброшенных объектов опасно: разрушенные конструкции, острые края и скользкие поверхности — реальная угроза жизни. Сухогруз Rio попал в шторм в 2018 году, был вынесен на мель, и судовладелец, получив страховку, отказался от демонтажа, говорится в сообщении.
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