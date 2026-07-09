Спасатели эвакуировали двух девушек с сухогруза Rio в Геленджике

Молодой человек забрался на шпиль сталинской высотки на Котельнической набережной в Москве. Он снял свое восхождение на видео и выложил в интернет. Полицейские начали проверку по факту произошедшего. Почему подростки и молодые люди совершают подобные экстремальные выходки и что стоит за желанием подвергнуть себя опасности, рассказал в эфире «Вечерка ТВ» декан факультета «Экстремальная психология», доцент кафедры научных основ экстремальной психологии факультета «Экстремальная психология» Дмитрий Деулин.