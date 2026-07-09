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Началась атака беспилотников на Таганрог, в небе над городом работает ПВО

В ночь на четверг Таганрог подвергся атаке беспилотников ВСУ. Об этом сообщила мэр Светлана Камбулова.

В ночь на четверг Таганрог подвергся атаке беспилотников ВСУ. Об этом сообщила мэр Светлана Камбулова.

По ее словам, в небе над городом работают силы противовоздушной обороны.

«Покиньте открытые участки улиц, зайдите в помещение, не подходите к окнам!» — обратилась Камбулова к местным жителям, призвав их сохранять спокойствие.

Около полуночи по московскому времени мэр предупредила горожан об угрозе атаки БПЛА.

Напомним, накануне Ростовская область подверглась массированному налету украинских дронов. В результате пострадали два человека, в Таганрогском заливе оказались повреждены два танкера. Силы ПВО сбили над регионом порядка 70 беспилотников.

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