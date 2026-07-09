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В Комсомольске-на-Амуре машина сбила двух подростков на электросамокате

Дети получили травмы разной степени тяжести.

Источник: Хабаровский край сегодня

Два подростка, ехавших на одном электросамокате, получили травмы в результате столкновения с автомобилем в Комсомольске-на-Амуре. Дети не спешились перед пешеходным переходом, в результате чего попали в ДТП, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Как сообщили в Госавтоинспекции Хабаровского края, инцидент произошел 8 июля в 14:10 по местному времени. Подростки 13 и 9 лет передвигались на самокате в районе Дзержинского, 34. В этот же время к нерегулируемому пешеходному переходу приближалась иномарка «Тойота Исис».

— Водитель «Тойоты Исис», двигаясь по улице Дзержинского со стороны проспекта Мира в сторону проспекта Интернационального, допустил наезд на подростков. Мальчики, в нарушение ПДД, двигались вдвоем на арендованном электросамокате и, не спешившись, пересекли проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу, создав помеху для движения автомобиля, — отметили в ведомстве.

Оба ребенка получили травмы, младшему госпитализация не потребовалась, а старшего увезли на скорой в больницу с переломом ключицы.

За несоблюдение детьми правил дорожного движения, родителям теперь грозит наказание по статье об административном правонарушении. Соответствующие материалы передали в ПДН.

Напомним, что в Комсомольске-на-Амуре ребенок получил травму головы в результате ДТП с участием электросамоката. Подросток, управляя транспортным средством, не сумел вовремя затормозить и наехал на трехлетнюю девочку.