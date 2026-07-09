В Комсомольске-на-Амуре машина сбила двух подростков на электросамокате

Как сообщили в Госавтоинспекции Хабаровского края, инцидент произошел 8 июля в 14:10 по местному времени. Подростки 13 и 9 лет передвигались на самокате в районе Дзержинского, 34. В этот же время к нерегулируемому пешеходному переходу приближалась иномарка «Тойота Исис».