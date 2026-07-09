Омская турагент сбежала после получения денег от клиентов, бросив мужа и детей

По словам пострадавших, позже выяснилось, что оплаченные путешествия никто не бронировал. Кроме того, знакомые женщины рассказали, что незадолго до исчезновения она заняла у друзей и близкой подруги более 5 млн рублей. Они пояснили, что и раньше давали ей деньги в долг, поскольку она всегда возвращала их вовремя.