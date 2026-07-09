Пожар произошел вечером на рынке в Актау

Как рассказали в ДЧС региона, возгорание возникло в бутике «1000 мелочей», где продавались канцелярские товары. Огонь охватил площадь в 60 квадратных метров.
«Благодаря оперативным действиям пожарных возгорание было полностью ликвидировано уже в 22:16. В результате происшествия никто не пострадал», — заявили в ведомстве.
Теперь специалисты устанавливают причину пожара на рынке.
Для ликвидации пожара были задействованы 25 сотрудников ДЧС, восемь единиц спецтехники, а также бригада Центра медицины катастроф.