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Пожар произошел вечером на рынке в Актау

Пожар на территории торгового рынка «РусКаз» в Актау произошел минувшим вечером — его потушили за 16 минут, передает местное издание «Лада».

Источник: Nur.kz

Как рассказали в ДЧС региона, возгорание возникло в бутике «1000 мелочей», где продавались канцелярские товары. Огонь охватил площадь в 60 квадратных метров.

«Благодаря оперативным действиям пожарных возгорание было полностью ликвидировано уже в 22:16. В результате происшествия никто не пострадал», — заявили в ведомстве.

Теперь специалисты устанавливают причину пожара на рынке.

Для ликвидации пожара были задействованы 25 сотрудников ДЧС, восемь единиц спецтехники, а также бригада Центра медицины катастроф.