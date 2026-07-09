В Иркутской области два человека погибли в лобовом ДТП на трассе

Утром 8 июля 2026 года на 1633-м километре федеральной трассы в Зиминском районе 69-летний водитель Nissan Almera, следовавший из Иркутска в Красноярск, выехал на встречную полосу и столкнулся с Toyota Noah. От удара 75-летняя пассажирка седана скончалась на месте, сам водитель позже умер в больнице.