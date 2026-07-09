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В Иркутской области два человека погибли в лобовом ДТП на трассе

Причиной ДТП стал выезд на встречную полосу.

Источник: Соцсети

В Иркутской области произошло смертельное ДТП. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Утром 8 июля 2026 года на 1633-м километре федеральной трассы в Зиминском районе 69-летний водитель Nissan Almera, следовавший из Иркутска в Красноярск, выехал на встречную полосу и столкнулся с Toyota Noah. От удара 75-летняя пассажирка седана скончалась на месте, сам водитель позже умер в больнице.

52-летний водитель минивэна получил травмы. Полиция проводит проверку. Госавтоинспекция предупреждает о том, что выезд на «встречку» — смертельно опасное нарушение, призывая водителей быть предельно внимательными.