В Иркутской области два человека погибли в лобовом ДТП на трассе

В Иркутской области произошло смертельное ДТП. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.
Утром 8 июля 2026 года на 1633-м километре федеральной трассы в Зиминском районе 69-летний водитель Nissan Almera, следовавший из Иркутска в Красноярск, выехал на встречную полосу и столкнулся с Toyota Noah. От удара 75-летняя пассажирка седана скончалась на месте, сам водитель позже умер в больнице.
52-летний водитель минивэна получил травмы. Полиция проводит проверку. Госавтоинспекция предупреждает о том, что выезд на «встречку» — смертельно опасное нарушение, призывая водителей быть предельно внимательными.