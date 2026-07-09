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Подозреваемую в убийстве дочери доставили из Новосибирска в Ачинск

По предварительным данным, она добралась до Новосибирска автостопом.

Источник: Комсомольская правда

В Красноярский край доставили женщину, которую подозревают в убийстве своей пятилетней дочери в Ачинске. Задержали ее в Новосибирске с помощью системы распознавания лиц. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Красноярскому краю.

Оперативники уголовного розыска Красноярского края совместно с новосибирскими коллегами установили местонахождение пропавшей жительницы Ачинска. Ее задержали сотрудники патрульно-постовой службы Новосибирска в одном из торговых центров города. Система FindFace помогла опознать женщину. По предварительным данным, она добралась до Новосибирска автостопом.

Сейчас подозреваемую доставили в Ачинск для проведения следственных действий. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Следственное управление СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия продолжает расследование уголовного дела по факту убийства девочки по части 2 статьи 105 УК РФ.