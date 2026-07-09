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Мать найденной мертвой 5-летней девочки в Ачинске призналась в ее убийстве

Женщину поймали в Новосибирске и доставили в Красноярский край.

Следователи задержали 32-летнюю жительницу Ачинска Екатерину Н., подозреваемую в жестоком убийстве пятилетней дочери. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

По данным следствия, трагедия произошла 27 июня 2026 года. Женщина под предлогом похода в магазин вывела ребенка из дома и увела к железнодорожным путям на окраине Ачинска. В безлюдном месте она задушила дочь, после чего оставила тело в растительности на железнодорожной насыпи.

Сразу после расправы подозреваемая пустилась в бега. Она покинула город автостопом и проследовала через Красноярск, Томск и Новосибирск, пытаясь скрыться от правосудия. Тело девочки было обнаружено лишь спустя восемь дней, 5 июля, во время масштабных поисковых мероприятий.

Задержать женщину удалось благодаря слаженной работе следователей краевого управления СК, криминалистов Следственного комитета по Сибирскому федеральному округу и оперативников полиции. Местоположение женщины в Новосибирске вычислили с помощью программного комплекса с видеоаналитикой. Сегодня фигурантка была доставлена обратно в Красноярский край.

На допросе женщина полностью признала вину. По ее собственным словам, мотивом преступления стали личные неприязненные отношения к супругу. В ближайшее время подозреваемой будет предъявлено официальное обвинение по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего). Следствие намеряется ходатайствовать об избрании для нее меры пресечения в виде заключения под стражу. Кроме того, женщине предстоит пройти судебно-психиатрическую экспертизу.