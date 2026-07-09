Мать найденной мертвой 5-летней девочки в Ачинске призналась в ее убийстве

На допросе женщина полностью признала вину. По ее собственным словам, мотивом преступления стали личные неприязненные отношения к супругу. В ближайшее время подозреваемой будет предъявлено официальное обвинение по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего). Следствие намеряется ходатайствовать об избрании для нее меры пресечения в виде заключения под стражу. Кроме того, женщине предстоит пройти судебно-психиатрическую экспертизу.