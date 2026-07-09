Спасатели МЧС Владивостока эвакуировали больного с острова Рейнеке

Заболевшего мужчину эвакуировали с острова Рейнеке во Владивосток после обращения за медицинской помощью. Сначала спасатели доставили на остров бригаду врачей и затем перевезли пациента на материк, где его передали в стационар. Об этом сообщила пресс-служба МЧС Приморского края.
Сообщение о необходимости экстренной медицинской помощи поступило в центр управления в кризисных ситуациях от дежурного скорой помощи, который запросил доставку медиков на остров для осмотра пациента и его последующей транспортировки. Спасатели оперативно направились к месту на катере и обеспечили прибытие врачей к больному.
После осмотра пациента специалисты скорой помощи приняли решение о необходимости эвакуации мужчины. Его доставили к берегу острова Русский, где уже ожидал автомобиль скорой помощи для дальнейшей перевозки во Владивосток по мосту.